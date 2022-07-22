В России начали продавать ОСАГО в кредит и рассрочку

Несколько крупных страховых компаний в России начали продажу полисов ОСАГО в кредит и рассрочку. Присоединиться к ним в ближайшее время планирует еще несколько фирм. Об этом сообщает издание «КоммерсантЪ».

Данное нововведение будет интересно в первую очередь автоводителям с большой историей ДТП. Ведь для них стоимость полиса равна нескольким десяткам тысяч рублей.

Однако в Банке России отметили, что продажи полисов в кредит напрямую законодательством РФ пока не предусмотрены. При этом не запрещается оформлять заем у банка-партнера страховой компании на сумму, которая была бы равна стоимости полиса.

Автоэксперты уверены, что данная практика станет востребованной в России, а страховые компании, в свою очередь, смогут сохранить клиентов с высокой стоимостью ОСАГО.

При этом имеются риски, что покупка полисов в кредит сделает данный вид страхования убыточным.

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