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Сегодня, 11:30

В России начали продавать ОСАГО в кредит и рассрочку

Галина Глазко
Читать «СЭ» в
В России начали продавать ОСАГО в кредит и рассрочку.
Фото Global Look Press

Несколько крупных страховых компаний в России начали продажу полисов ОСАГО в кредит и рассрочку. Присоединиться к ним в ближайшее время планирует еще несколько фирм. Об этом сообщает издание «КоммерсантЪ».

Данное нововведение будет интересно в первую очередь автоводителям с большой историей ДТП. Ведь для них стоимость полиса равна нескольким десяткам тысяч рублей.

Однако в Банке России отметили, что продажи полисов в кредит напрямую законодательством РФ пока не предусмотрены. При этом не запрещается оформлять заем у банка-партнера страховой компании на сумму, которая была бы равна стоимости полиса.

Автоэксперты уверены, что данная практика станет востребованной в России, а страховые компании, в свою очередь, смогут сохранить клиентов с высокой стоимостью ОСАГО.

При этом имеются риски, что покупка полисов в кредит сделает данный вид страхования убыточным.

Ранее стало известно, для каких машин подорожает ОСАГО.

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Источник: https://www.kommersant.ru/doc/5471407
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