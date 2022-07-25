В России вступил в силу закон об уголовной ответственности за вождение без прав

С 25 июля 2022 года в РФ начала действовать статья 264.3 Уголовного кодекса России, которая предполагает ужесточение ответственности для водителей за повторную езду без прав после их лишения. За ее нарушение может грозить конфискация машины и тюремный срок.

При максимальном наказании грозит лишение свободы на два года (за езду после лишения прав тем, кто имеет судимость и подвергнут административному наказанию). Конфисковать автомобиль могут в том случае, если при нарушении за рулем находится владелец транспортного средства.

Помимо этого, в силу вступает статья 12.7.4 КоАП РФ, которая предусматривает административную ответственность за повторное управление автомобилем после лишения прав, если такое действие не содержит признаков уголовно наказуемого деяния. В таком случае в качестве санкций предусмотрен штраф в размере от 50 до 100 тысяч рублей или обязательные исправительные работы сроком от 150 до 200 часов.

До этого в РФ ужесточили и ответственность за выброшенный из автомобиля мусор.

Ранее стало известно, что россиянам начали продавать ОСАГО в кредит и рассрочку.