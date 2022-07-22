Lifestyle
Авто
Новости Статьи
Главная
Lifestyle
Авто

Сегодня, 11:00

Автоводителям рассказали, что убивает двигатель летом

Галина Глазко
Читать «СЭ» в
Летом двигатель автомобиля подвергается нагрузке больше, чем зимой.
Фото Global Look Press

Автоэксперты издания «За рулем» отметили, что летом двигатель автомобиля подвергается нагрузке больше, чем зимой.

В первую очередь на работу мотора негативно влияет перегрев, происходящий из-за загрязнения радиатора охлаждения, неисправности термостата или вентилятора, который обдувает двигатель.

В летнее время, как правило, увеличивается и расход масла. Это случается потому, что при плохой циркуляции охлаждающей жидкости иногда происходят перегревы в некоторых местах. В связи с этим роль антифриза будет выполнять как раз масло, а вот свои функции оно перестает делать. Это может привести к износу двигателя.

Пагубно влияют на двигатели и пылевые облака, частицы которого оседают в воздушном фильтре. В результате этого он засоряется, что приводит к снижению пропускной способности. И если его не заменить, значительно увеличится расход топлива. К тому же могут возникнуть проблемы со сгоранием.

Ранее автоэксперты назвали автомобили, которые подорожали в первой половине июля.

&laquo;Москвич&raquo;. От «Москвича» до «Ленд Ровера». На чем ездили сотрудники ГАИ в 90-е
1
0
Читайте также
Как правильно завершать тренировки? Советы экспертов
Когда пройдет и где смотреть UFC Fight Night 208. Обидчики Волкова и луганский полутяж в Лондоне
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

АвтоВАЗ намерен отложить выпуск LADA Niva Travel
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости