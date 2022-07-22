Автоводителям рассказали, что убивает двигатель летом

Автоэксперты издания «За рулем» отметили, что летом двигатель автомобиля подвергается нагрузке больше, чем зимой.

В первую очередь на работу мотора негативно влияет перегрев, происходящий из-за загрязнения радиатора охлаждения, неисправности термостата или вентилятора, который обдувает двигатель.

В летнее время, как правило, увеличивается и расход масла. Это случается потому, что при плохой циркуляции охлаждающей жидкости иногда происходят перегревы в некоторых местах. В связи с этим роль антифриза будет выполнять как раз масло, а вот свои функции оно перестает делать. Это может привести к износу двигателя.

Пагубно влияют на двигатели и пылевые облака, частицы которого оседают в воздушном фильтре. В результате этого он засоряется, что приводит к снижению пропускной способности. И если его не заменить, значительно увеличится расход топлива. К тому же могут возникнуть проблемы со сгоранием.

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