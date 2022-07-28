Производство российских автомобилей переросло майский минимум

В июне 2022 года в России были собраны 13,4 тысячи легковых автомобилей, что стало в 3,6 раза больше майских показателей. Рост производства был достигнут благодаря возобновлению выпуска машин на АвтоВАЗе. Об этом сообщает издание «КоммерсантЪ» со ссылкой на Росстат.

Несмотря на это, в целом отечественный автопром сократился почти на 62% по итогам первого полугодия. Было выпущено всего 281 000 машин. В свою очередь, как сообщает АЕБ, продали 370 000 автомобилей, что стало на 57,5% меньше показателей прошлого года.

Напомним, что АвтоВАЗ с лета начал выпускать упрощенные Lada Granta и Lada Niva Legend, а в скором времени планируется пустить на конвейер Lada Niva Travel и Lada Largus.

Ранее московский автомобильный завод «Москвич» провел презентацию, где представил примерный модельный ряд возрожденных машин.