Опубликованы первые фотографии модельного ряда «Москвича»

Московский автомобильный завод «Москвич» провел презентацию, где представил примерный модельный ряд возрожденных машин.

Компания намерена выпускать автомобили С-класса, кроссовер и электромобиль. При этом названий у автомобилей еще нет, пока они просто представлены под номерами. Примечательно, что это автомобили от китайской компании JAC, о чем уже намекали различные СМИ.

Мероприятие посетил мэр Москвы Сергей Собянин.

«На первом этапе будем заниматься крупноузловой сборкой машин из дружественных нам стран, а уже на втором — более глубокой локализацией этого производства. Также начинаем работать над созданием собственной платформы электромобилей под названием «Москвич», — приводит слова Собянина «Газета.Ru».

Ранее эксперты «Авито Авто» выяснили, что россияне готовы купить новый «Москвич».