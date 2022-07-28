Volkswagen намерен продать российский завод в Калуге

Немецкая компания Volkswagen Group Rus начала поиск покупателя на свой российский завод, который располагается в Калуге. Об этом сообщает издание «Ведомости» со ссылкой на свой источник.

На российский завод для оценки уже приезжали представители из Казахстана и Австрии. Отмечается, что смотрели его и местные чиновники из Минпромторга. Потенциальным покупателем называется казахстанская компания «Азия Авто», которая имеет лицензию на выпуск автомобилей Volkswagen и Skoda, что позволит сохранить производство этих автомобилей на территории РФ.

Решение и сделка по продаже должна состояться до конца этого года.

С июля компания Volkswagen Group Rus закрыла свой офис в Нижнем Новгороде.

Ранее стало известно, что импорт автомобилей из Южной Кореи в Россию увеличился почти в шесть раз.