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Сегодня, 11:30

Volkswagen намерен продать российский завод в Калуге

Галина Глазко
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Компания Volkswagen Group Rus начала поиск покупателя на свой российский завод.
Фото Global Look Press

Немецкая компания Volkswagen Group Rus начала поиск покупателя на свой российский завод, который располагается в Калуге. Об этом сообщает издание «Ведомости» со ссылкой на свой источник.

На российский завод для оценки уже приезжали представители из Казахстана и Австрии. Отмечается, что смотрели его и местные чиновники из Минпромторга. Потенциальным покупателем называется казахстанская компания «Азия Авто», которая имеет лицензию на выпуск автомобилей Volkswagen и Skoda, что позволит сохранить производство этих автомобилей на территории РФ.

Решение и сделка по продаже должна состояться до конца этого года.

С июля компания Volkswagen Group Rus закрыла свой офис в Нижнем Новгороде.

Ранее стало известно, что импорт автомобилей из Южной Кореи в Россию увеличился почти в шесть раз.

Источник: https://www.vedomosti.ru/auto/articles/2022/07/27/933307-volkswagen-hochet-prodat-zavod?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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