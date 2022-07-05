Названы крутые автомобили, которые можно приобрести за рубежом по цене «Буханки»

Эксперты Autonews.ru выяснили, какие машины в настоящий момент можно купить за рубежом вместо легендарной УАЗ «Буханки» в версии «Экспедиция». Сейчас в Москве знаменитый фургон продается за 1,6-1,7 миллиона рублей.

За примерно такую же стоимость в США можно приобрести внедорожник Ford Bronco в стартовой комплектации. Его цена — 28,5 тысячи долларов (примерно 1,5 миллиона рублей). Есть возможность купить за 29,99 тысячи долларов Jeep Wrangler. По нынешнему курсу это около 1,61 миллиона рублей.

В Германии по цене «Буханки» продается Volkswagen Tiguan (30,62 тысячи евро, в рублях это 1,72 миллиона). Во Франции за аналогичную стоимость можно выбрать Mitsubishi L200 в модификации Intense Navi, который оценивается в 30,4 тысячи евро (1,71 миллиона рублей).

Среди японских представителей — это Toyota Land Cruiser Prado за 1,45 миллиона рублей. Вместо «Буханки» можно взять и Nissan X-Trail за 1,38 миллиона рублей. В Китае продается кроссовер Changan Uni-K за 1,5 миллиона рублей, а Haval Big Dog обойдется в 1,6 миллиона рублей.

Ранее стало известно, что в России значительно упали цены на автомобили Haval.