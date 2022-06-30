Спрос на упрощенную LADA Granta вырос втрое за несколько дней

Вырос спрос на антикризисную LADA Granta Classic'22 от АвтоВАЗа, как сообщает паблик «Нетипичный АвтоВАЗ» во «ВКонтакте». На сегодняшний день в среднем покупают 22 автомобиля в сутки. При этом пять дней ранее среднесуточная реализация составляла всего лишь 8 машин.

В общем, к 28 июня продали 266 экземпляров антикризисной версии, а к 23 июня — только 55. Официальных данных о продажах LADA Granta пока нет.

Отмечается, что спрос связан с увеличением объемов поставок готовых машин к дилерам.

Продажи упрощенной LADA Granta стартовали 16 июня этого года. Автомобиль можно приобрести в трех вариантах кузова: седан, лифтбек и универсал. Стоимость начинается от 675 900 рублей.

В скором времени ожидается и производство LADA Niva Legend и LADA Niva Travel.

Ранее стало известно, что упрощенная LADA Granta может получить версию с кондиционером.