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Сегодня, 11:00

Спрос на упрощенную LADA Granta вырос втрое за несколько дней

Галина Глазко
Читать «СЭ» в
LADA Granta.

Вырос спрос на антикризисную LADA Granta Classic'22 от АвтоВАЗа, как сообщает паблик «Нетипичный АвтоВАЗ» во «ВКонтакте». На сегодняшний день в среднем покупают 22 автомобиля в сутки. При этом пять дней ранее среднесуточная реализация составляла всего лишь 8 машин.

В общем, к 28 июня продали 266 экземпляров антикризисной версии, а к 23 июня — только 55. Официальных данных о продажах LADA Granta пока нет.

Отмечается, что спрос связан с увеличением объемов поставок готовых машин к дилерам.

Продажи упрощенной LADA Granta стартовали 16 июня этого года. Автомобиль можно приобрести в трех вариантах кузова: седан, лифтбек и универсал. Стоимость начинается от 675 900 рублей.

В скором времени ожидается и производство LADA Niva Legend и LADA Niva Travel.

Ранее стало известно, что упрощенная LADA Granta может получить версию с кондиционером.

LADA Granta. Антикризисная LADA Granta: каким получился самый доступный автомобиль

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