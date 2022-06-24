Представлена новая премиальная УАЗ «Буханка»
Издание Quto.ru опубликовал картинки проекта нового автомобиля УАЗ «Буханка» 2022 года, автодизайнером которого выступил Никита Чуйко. До этого новая модель была распечатана на 3D-принтере. Сейчас же завершились работы над кузовом.
Экстерьер модели остался практически без изменений, к нему были добавлены дизайнерские диски колес. А вот интерьер стал в стиле Mercedes-Benz GLS Maybach.
Премиальная УАЗ «Буханка».
Quto.ru
Отметим, что люксовая УАЗ «Буханка» является лишь задумкой автора. К компании и планам УАЗа это никак не относится.
Ранее стало известно, что АвтоВАЗ намерен добавить упрощенной LADA Granta кондиционер.
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