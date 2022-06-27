Дизайнер представил свой вариант современного «Москвича» — 2141

Независимые дизайнеры представили свой вариант легкового автомобиля под возрожденной российской маркой «Москвич». Предполагаемая модель «Москвича» — 2141 была сконструирована на базе китайской иномарки JAC J7.

Авторы предложили сделать новый автомобиль с турбоагрегатом мощностью на 136 или 150 лошадиных сил и объемом на 1,5 литров. Также, по их задумке, будет передний привод, а тип КПП — механика, автомат или вариаторная трансмиссия. Экстерьер представлен в стилистике маслкаров из США.

Вариант нового «Москвича». naavtotrasse.ru

Производство «Москвича» должно начаться уже в этом году на бывшем заводе Renault в столице.

Ранее эксперты «Авито Авто» выяснили, что россияне готовы купить новый «Москвич».