Audi начала продажу 5-метровых вседорожников Q6

Немецкая компания Audi начала продавать автомобили Q6, длина которых составляет 5,1 метра. Разрабатывало эти машины китайское подразделение европейском компании.

Стоит новый Audi Q6 примерно от 4,3 до 5,6 миллионов рублей. При этом продавать эти автомобили намерены пока только в Китае.

Внедорожники 50 TFSI Quattro оснащены 2,5-литровым 299-сильным шестицилиндровым двигателем, а версии 40 TFSI Quattro и 45 TFSI Quattro получили 2-литровую «турбочетверку» мощностью 231 и 265 лошадиных сил соответственно.

Салон выполнен из кожи и премиальных материалов. При этом топовый вариант подразумевает салон на шесть мест. У Q6 встроены панорамная крыша и люк.

Также в продаже имеется и специальная версия Edition One с максимальным набором опций.

Ранее стало известно, что АвтоВАЗ планирует выпускать новое семейство автомобилей.