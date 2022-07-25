Стоимость содержания нового седана KIA Rio за 5 лет составит почти миллион рублей

Эксперты «Цена Авто» подсчитали стоимость содержания новых моделей KIA Rio сроком за один месяц и за пять лет. Условия расчета были следующие: пробег за максимальный период составит 100 тысяч километров, а эксплуатировать ее будут на территории Москвы и Подмосковья.

По их данным, содержание седана Rio и кросс-хэтчбека Rio X в один километр пробега обойдется в 8 рублей 80 копеек и 10 рублей 70 копеек соответственно, а за месяц траты составят примерно 15 000 и 18 000 рублей. А вот за 5 лет придется потратить 900 000 и более одного миллиона рублей соответственно.

При этом дороже всего обойдется страхование (это почти от 41 процента до 42 процентов от общей стоимости). На топливо уйдет 37-39 процентов. Еще 14 процентов предусмотрены на прохождение ТО. От 6 до 7 процентов придется потратить на приобретение резины, столько же — и на транспортный налог.

Отметим, что KIA Rio считается самой популярной иностранной машиной в России.

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