Импорт автомобилей из Южной Кореи в Россию увеличился почти в шесть раз

В июне 2022 года в РФ из Южной Кореи были ввезены машины на 22 миллиона долларов. Для сравнения: в апреле поставки оценили всего на 3,8 миллиона долларов. Это говорит об увеличении ввоза транспортных средств почти в шесть раз, сообщает «КоммерсантЪ».

Однако объемы поставок на сегодняшний день остаются значительно ниже показателей начала года (146 миллионов долларов). Эксперты не уверены, что они восстановятся до прежнего уровня. Это связано с тем, что южнокорейские производители еще ранее запланировали свои объемы производства без учета потреблений российского рынка.

Напомним, что Южная Корея не стала вводить санкции на поставки автомобилей в отличие от Европы, Японии и США.

До этого компании KIA и Hyundai стали переоформлять ОТТС, которые теперь позволяют торговать в РФ теми же автомобилями, но собранными в Южной Корее.

Ранее стало известно, что стоимость содержания нового седана KIA Rio за 5 лет составит почти 1 миллион рублей.