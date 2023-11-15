Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Live
Рейтинг букмекеров
Игры
Зарплаты КХЛ
Суперниндзя
Акинфеев. 20-й сезон
Главная
Игры дружбы

Сегодня, 13:10

В оргкомитете Игр дружбы отреагировали на рекомендации МОК бойкотировать турнир

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Генеральный директор оргкомитета Всемирных игр дружбы Алексей Сорокин.
Алексей Сорокин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Генеральный директор оргкомитета Всемирных игр дружбы Алексей Сорокин в комментарии для «СЭ» отреагировал на рекомендацию МОК национальным олимпийским комитетам бойкотировать Игры дружбы в России.

«Мы удивлены столь жесткой позицией Международного олимпийского комитета и некоторых его руководителей в отношении готовящихся в России Всемирных игр дружбы. Нашей целью никогда не были ни конфронтация с МОК, ни создание соревнований в противовес олимпийскому движению.

Напротив, Всемирные игры дружбы задуманы как гармоничное дополнение к уже существующему международному календарю соревнований. Для российских спортсменов, которые оказались отлучены от крупных международных соревнований, Всемирные игры дружбы призваны стать важнейшим спортивным событием последних лет и дать возможность соревноваться в рамках представительного международного спортивного форума с сильнейшими иностранными атлетами, а также обеспечить мотивацию и поддержку для продолжения активной профессиональной карьеры. В свою очередь, существенный призовой фонд и комфортные условия для участия делают Игры дружбы коммерчески привлекательными для спортсменов со всех континентов, которым мы гарантируем выступление с флагом и гимном своей страны без каких-либо ограничений и условий», — сказал Сорокин «СЭ».

Также гендиректор оргкомитета Игр дружбы отметил, что в самые сложные времена спорт был площадкой для объединения.

«Во все даже самые сложные времена спорт был площадкой для объединения, служил инструментом для взаимопонимания и добрых отношений. Именно эти ценности лежат в основе Всемирных игр дружбы. Именно к этому мы призываем мировое спортивное сообщество», — добавил Сорокин.

Первые Игры дружбы должны пройти в Москве и Екатеринбурге в 2024 году.

МОК
3
Читайте также
Комментаторы Матч ТВ устроили скандал из-за ТЭФИ: Губерниев оскорбил Генича
«С детства люблю силовые приемы и драки». Интервью российского защитника, остановившего Макдэвида
Сооснователь рок-группы «Алиса» Андрей Шаталин умер в 63 года
Байден может одобрить закон о госфинансировании без помощи Украине и Израилю
Владельцы новых европейских авто столкнулись с блокировками
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Вашингтон» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Суперниндзя | Сезон 2 | Выпуск 6
Россия уже не лидер фигурного катания? Что с Тутберидзе?
Панарин набирает очки в 14 матчах подряд
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Софья Муравьева: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Алина Горбачева: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Дарья Садкова: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Камила Валиева: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Владислав Дикиджи: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Трагедия в любительском матче
«Колорадо» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Камила Валиева: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Сын Плющенко выдал гениальный прокат под Джексона!
Софья Муравьева: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Алина Горбачева: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Евгений Семененко: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Журова: «МОК не хочет, чтобы Игры БРИКС и Игры дружбы проходили без согласования с организацией»
Песков — о призыве бойкотировать Игры дружбы: «В аббревиатуре МОК буква М не означает монополию»
В Госдуме РФ заявили, что МОК погряз в политизированности после рекомендаций бойкотировать Игры дружбы в России
Навка считает, что МОК боится Всемирных игр Дружбы в России: «Поэтому и пугают всех вокруг»
Фетисова пугают рекомендации МОК о бойкоте Всемирных игр дружбы в России
Роднина считает, что МОК испугался Всемирных игр дружбы в России: «Сто стран уже заявились»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В Госдуме РФ заявили, что МОК погряз в политизированности после рекомендаций бойкотировать Игры дружбы в России

Песков — о призыве бойкотировать Игры дружбы: «В аббревиатуре МОК буква М не означает монополию»

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости