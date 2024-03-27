Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Live
Рейтинг букмекеров
Игры
Зарплаты КХЛ
Главная
Игры дружбы

Допинг

27 марта, 12:00

Роднина — о словах главы ВАДА: «Они хотят повлиять на все, что идет не от них»

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина в разговоре с «СЭ» отреагировала на слова главы ВАДА Витольда Баньки о том, что представители Африки могли бы отговорить страны от участия в Играх дружбы.

«Давно было известно, что они хотят повлиять на все, что идет не от них. Думаю, они и не все детали выложили. Они уже делали обращения к национальным комитетам стран Африки, чтобы те проигнорировали Игры дружбы. Лицемерие со стороны ВАДА? И Олимпийские игры являются соревнованиями, которые объединяют людей, но вы сами видите, что происходит. Мы же будем дальше делать свое дело», — сказала Роднина «СЭ».

19 марта МОК призвал спортсменов отказаться от участия в Играх дружбы. Также в организации заявили, что рассмотрят возможность наложения санкций на тех атлетов, которые выступят на соревнованиях.

Игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге.

Витольд Банька
Ирина Роднина
ВАДА
7
Читайте также
В АПЛ хотят ввести налог на роскошь за финансовые нарушения
Несколько бывших россиян примет участие в Олимпиаде-2024 под другим флагом
Космонавтов эвакуировали из спускаемого аппарата корабля «Союз МС-24»
Наказание за грубость, три шайбы в большинстве и лютый Да Коста. Что произошло в матче «Металлург» - «Автомобилист»
Вопрос двери: штрафы за недопуск газовщиков в дома введут в этом году
Адвокат предупредил об опасности случайно полученных денег на карту
Популярное видео
Анвар Гатиятулин отказался от предложения «Сибири» и возглавит «Ак Барс»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Тренер «Трактора» Заварухин угрожает игроку «Локомотива» Шалунову
«Миннесота» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Широков: «Нам по силам выиграть кубок»
Еременко: «Баллоны Разина не такие сложные»
«Динамо» и «Локо» и «Амур» продлевают договоры с лидерами
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
Новый тренер «Ак Барса», Ротенберга оставили в СКА
Травма Зака Фукале помогла «Локомотиву» победить
«Калгари» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Ювентус» — «Лацио»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
В Федерации велоспорта России поддержали инициативу Винер по проведению совета об участии в Олимпиаде
Винер считает, что россиян ждет унижение на Олимпиаде в Париже
Матыцин: «Необходимо объединиться и с уважением относиться к тем, кто завоевал право выступать на Олимпиаде»
Садулаев назвал неожиданным запрет на участие в отборе на Олимпиаду в Париже
Ради них МОК менял правила. Кто из наших попадет на Олимпиаду, но под другим флагом?
Песков: «Спортсмены РФ могут сами определять позицию по участию в Олимпиаде»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Глава ВАДА Банька ответил пранкерам на вопрос об участии стран в Играх дружбы

Журова: «ВАДА и МОК запугивают спортсменов других стран, это неприемлемо»
Новости
RSS RSS
Все новости