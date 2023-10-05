Обладательница мирового рекорда пловчиха Чикунова выступит на Играх БРИКС

Обладательница мирового рекорда в плавании на дистанции 200 м Евгения Чикунова вошла в состав сборной России для участия в Играх БРИКС, сообщается на официальном сайте Всероссийской федерации плавания (ВФП).

Главным тренером сборной России является Витта Новожилова, а начальником команды — Сергей Жилкин. Помимо Чикуновой в состав женской сборной вошли Влада Егги, Дарья Клепикова и Анастасия Маркова.

Игры БРИКС 2023 года пройдут в Южно-Африканской республике (ЮАР) в городе Дурбан с 15 по 23 октября.