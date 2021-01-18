Латвия объявила о готовности провести в одиночку ЧМ-2021 по хоккею

Президент федерации хоккея Латвии Айгарс Калвитис прокомментировал решение Международной федерации хоккея (IIHF) лишить Минск права принять матчи ЧМ-2021.

Калвитис также отметил, что Латвия готова в одиночку провести турнир.

«Та информация, которая шла последние недели, наверное, привела к такому решению совета. Потому что спонсоры некоторые отказываются, политическое давление есть. Скорее всего, совет принял мотивированное решение. Для нас (решение) не было неожиданностью, к тому все шло», — цитирует Калвитиса ТАСС.

Турнир должны были провести совместно Латвия и Белоруссия, однако IIHF перенесла турнир из Минска из-за политической ситуации в этой стране и давления со стороны членов международной федерации. Другой город ЧМ-2021 — Рига.

Сроки чемпионата мира — с 21 мая по 6 июня.