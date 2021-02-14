Черная полоса русского вратаря «Вашингтона» все никак не закончится. Травма, болезнь, теперь фарм-клуб?

Обзор дня от Алексея Шевченко

Дебют

В АХЛ свой первый матч в карьере провел Федор Гордеев. Он выходил в составе «Айовы», ничем не выделился, очков не набрал, но это не повод не обратить внимание на хоккеиста. По крайней мере, тренеры клубов КХЛ должны держать в уме, что за океаном есть обладатель нашего гражданства. У Федора два паспорта — российский и канадский, так как за океан он перебрался в семилетнем возрасте вместе с родителями.

Гордеев живет в Торонто, еще в прошлом сезоне выступал в лиге Онтарио и даже был выбран на драфте «Мэйпл Ливз» в 2017 году. Правда, это был пятый раунд, в таких случаях клубы уже не слушают скаутов, а ориентируются на эмоции, так и получилось с Федором. Драфт не дал ему ничего, в 2019 году права на хоккеиста обменяли в «Миннесоту». При этом по условиям обмена «Торонто» получили бы право выбора в седьмом раунде 2020 года, если бы хоккеист подписал соглашение с «Миннесотой». Так и случилось, защитник подписал соглашение на два года, его контракт всего 70 тысяч долларов в АХЛ.

Судя по отзывам, да и по первому матчу пробиться в состав клуба НХЛ Гордееву будет чрезвычайно тяжело. Не хватает скорости, мобильности для серьезной лиги. Но в России этот габаритный хоккеист (196-94) вполне может пригодится.

Разборки

В ВХЛ клубам осталось провести по два матча. Интрига за попадание в плей-офф есть, но нельзя сказать, что сильно острая. На три путевки претендует четыре клуба. Могло быть и больше, но раньше всех отвалилась «Лада», а это главная сенсация турнира. Вне зоны плей-офф сейчас «СКА-Нева», уже точно можно говорить, что замена Константина Курашева на Александра Титова себя не оправдала.

Сбываются все прогнозы, которые давали после отставки. Титов тренер не для молодежи, а для команды, где выступают опытные и проверенные хоккеисты. И с такими, которые знают, как выбрасывать шайбу по стеклу, можно будет бороться за место в десятке, без шансов пройти дальше второго раунда. А игроков питерского клуба надо учить, там много молодежи, которая еще не потеряла вкус к хоккею и хотела бы получать удовольствие от игры. Титов с такими и не работал за время тренерской карьеры.

Питерцы дома принимают прямого конкурента — подмосковное «Динамо», а также «Звезду». Бело-голубые как раз испытывают ожидаемые проблемы. Там наигрывают молодежь, лишь в первом звене опытные Денис Кокарев и Аслан Раисов. Беда динамовцев в том, что у них в системе нет вратарей, отсюда и все проблемы. «Ростов» и «Рязань» вполне могут оказаться лишними, тем более у рязанцев худший календарь. Но уже хорошо, что оба клуба не отвалились давным-давно.

В фарм-клуб

Кажется, что у Ильи Самсонова из «Вашингтона» наступила какая-то черная полоса, которая никак не может закончится. Еще прошлой весной он считался главной надеждой клуба, ради него решено было не продлевать соглашение с Брэйденом Холтби, но как только в клубе так решили, нашего вратаря словно подменили.

Сначала он разочаровал «Вашингтон», попав в аварию на квадроцикле во время отпуска. К доигровке плей-офф хоккеист восстановиться не смог. Уже тогда в клубе задумались, а не совершили ли они ошибку. Но решено было дать вратарю шанс, поверить в него и забыть все старые огрехи. В этом году Илья провел два матча, а потом попался на нарушении ковид-протокола. Русские ребята собрались в одном номере на выезде, «Вашингтон» был оштрафован, а Самсонов еще и заболел коронавирусом. И хотя обвинять человека в том, что он подхватил вирус, нельзя, все одно к одному.

Да наш вратарь еще и переносил болезнь тяжело, некоторое время ему нельзя было тренироваться не из-за безопасности, а по здоровью. Теперь Самсонова могут отправить в «Херши» набирать форму. А Витек Ванечек одержал уже пять побед, он дисциплинированный и не подводит. А еще есть опытный Крэйг Андерсон, мотивированный Зак Фукале и старательный Финикс Копли. А ведь Илья уже пугал руководство тем, что уедет в Россию, если будет играть в АХЛ.