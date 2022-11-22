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Сегодня, 07:15

Большой юбилей канадского ветерана. Бержерон повторил достижение Овечкина и Малкина

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Патрис Бержерон.
Фото USA Today Sports
Легенду «Бостона» поздравили всей командой прямо во время матча.

Не день «Тампы» и Кучерова

«Тампа-Бэй» — «Бостон» — 3:5 (1:1, 0:3, 2:1)
Голы: Пол — 7 (Стэмкос, Киллорн), 8:57 — 1:0. Крейчи — 6 (Макэвой, Грызлик), 15:36 — 1:1. Фолиньо — 4 (бол., Заха, Крейчи), 25:07 — 1:2. Койл — 6 (Фредерик, Холл), 25:38 — 1:3. Маршан — 6 (Дебраск, Бержерон), 35:08 — 1:4. Пастрняк — 12 (бол., Дебраск, Макэвой), 43:51 — 1:5. Балцерс — 3 (Марун), 44:02 — 2:5. Пол — 8 (бол., Хедман, Марун), 50:38 — 3:5.
Вратари: Василевский (56:05 — 57:00, 58:54) — Ульмарк.
Штраф: 8 — 6.
Броски: 35 (14+7+14) — 29 (7+14+8).
Наши: Кучеров (21.32/3/-3), Наместников (11.08/3/0), Сергачев (24.26/2/0) — -.
22 ноября. Тампа. Amalie Arena. 19092 зрителя.

«Бостон» неожиданно бодро начал сезон. Летом «Брюинз» назначили нового главного тренера, и Джим Монтгомери, известный по работе в «Далласе», перезагрузил банду ветеранов. Именно на солидном возрасте лидеров основывались опасения перед чемпионатом. Однако «Бостон» со здоровыми Брэдом Маршаном, Давидом Пастрняком и Патрисом Бержероном выиграл 17 из 19 матчей на старте сезона, а сегодня разобрался на выезде с конкурентом по Атлантическому дивизиону — «Тампой» и одержал седьмую победу подряд.

«Лайтнинг» начали матч в привычной манере: контролировали шайбу и создавали моменты у ворот Линуса Ульмарка, перебросав «Мишек» в первом периоде (16-7) Традиционно активничал Никита Кучеров, которому пришлось периодически выходить в двух тройках из-за того, что тренер «Молний» Джон Купер заявил на матч 11 нападающих и 7 защитников. Такая схема знакома игрокам «Тампы» — команда часто использует сокращенную заявку форвардов, тем самым увеличивая время лидеров на льду. Матч с «Брюинз» начался оптимистично. Ник Пол при поддержке партнеров по второй тройке сообразил первый гол. «Тампа» могла забивать и больше, но гостей выручил Ульмарк.

«Мишки» отыгрались еще до перерыва. Неувядающий Давид Крейчи, вернувшийся в команду после годичной командировки в родную чешскую лигу, отметился шестой шайбой в сезоне. Ничего не предвещало того, что во втором периоде механизм Купера даст сбой, и «Молнии» пропустят еще три шайбы за 10 минут. Локальную ценность несет каждый гол, но четвертый — в исполнении Брэда Маршана — вошел в историю. Все потому, что нападающий «Брюинз» Патрис Бержерон набрал 1000-е очко в энхаэловской карьере. 1235 матчей потребовалось канадцу, чтобы разменять тысячу и стать четвертым игроком франшизы, которому покорился гроссмейстерский рубеж. На радости вся лавка «Бостона» выбежала на лед и тепло поздравила капитана.

Бержерон — восьмой из действующих хоккеистов НХЛ, набравший 1000 очков за карьеру. Патрис присоединился к элитарному клубу, куда входят Сидни Кросби, Александр Овечкин, Патрик Кейн, Евгений Малкин, Анже Копитар, Эрик Стаал и Никлас Бэкстрем.

Российская банда «Молний» получила меньше поводов для позитива. В конце второго периода «Тампа» отыграла одну шайбу, но судьи отменили взятие ворот. Поднятой выше перекладины клюшкой в хоккее забивать нельзя. «Бостон», забив пятый гол, успокоился. Что против команды Купера — непозволительная щедрость. «Лайтнинг» воспользовались подарками и забросили две шайбы — в большинстве и после грубой ошибки защитников гостей. В концовке «Тампа» рискнула и заменила Андрея Василевского более чем за три минуты до сирены. Однако «Брюинз» активно шли в прессинг и едва не забили в пустые ворота. «Болтс» спас Михаил Сергачев. Сейв дня от россиянина — не иначе.

Кучеров сегодня явно остался недоволен собой. Форвард прервал результативную серию, ушел со льда без очков и заработал показатель полезности «минус 3». Не выручил и Андрей Василевский. Пять пропущенных шайб с 24 бросков — не лучшая статистика для элитного вратаря. Провальный второй период стоил «Тампе» победы. «Бостон», несмотря на эпизодическую расслабленность, не позволил «Молниям» замахнуться на камбэк и продолжает удивлять на старте чемпионата.

Свечников продолжает забивать

«Виннипег» — «Каролина» — 4:3 ОТ (1:0, 1:0, 1:3, 1:0)
Голы: Дюбуа — 8 (Уилер, Перфетти), 18:34 — 1:0. Эйссимонт — 1 (Густафссон, Харкинс), 26:44 — 2:0. Моррисси — 2 (Уилер, Дюбуа), 43:56 — 3:0. Слэвин — 1 (Свечников, Ахо), 55:12 — 3:1. Свечников — 13 (Бернс, Ахо), 56:52 — 3:2. Нечас — 9 (Ахо, Джарвис), 59:21 — 3:3. Моррисси — 3 (Дюбуа), 62:10 — 4:3.
Вратари: Риттих — Кочетков.
Штраф: 4 — 6.
Броски: 23 (8+8+4+3) — 29 (7+11+10+1).
Наши: — - Свечников (18.00/4/-1).
22 ноября. Виннипег. Canada Life Centre.

Локальный спад в последних матчах переживает «Каролина». «Харрикейнз» потерпели третье поражение подряд, при этом во всех матчах набрали очки, уступая победу лишь в овертаймах. В ноябре команду Рода Бриндамора лихорадит. За результативными матчами следовали игры, когда мало что получалось в атаке. А оборона с учетом травмированного основного вратаря Фредерика Андерсена не считалась сильной стороной «Каролины». Вот и матч с «Виннипегом» прошел, как на качелях. Пробить голкипера соперника Давида Риттиха «Харрикейнз» смогли только в концовке.

До 55-й минуты матч складывался по сценарию «Джетс». Забросив по шайбе в каждом периоде, «Виннипег» создал комфортный задел. К защищавшему ворота «Каролины» Петру Кочеткову минимум претензий. Первый и второй голы родились из ошибок в атаке и выходов «один на один» с голкипером. Выручить россиянин мог только в эпизоде с третьей шайбой, когда Джош Моррисси бросал с открытой позиции. «Харрикейнз» за пять минут до конца заменили голкипера и забили три гола с пустыми воротами, организовав сумасшедший камбэк с 0:3. В нем поучаствовал и Андрей Свечников, забросивший 13-ю шайбу в сезоне.

В овертайме Кочеткову снова пришлось несладко. Очередной провал «Каролины» привел к импровизированному буллиту Моррисси. Петр не справился с выходом канадца и пропустил четвертую шайбу с 23-х бросков. Свечников, помимо гола, отметился передачей, набрал 20-е (13+7) очко и был признан второй звездой матча. 22-летний форвард вжился в роль стабильного лидера «Харрикейнз». Звание лучшего снайпера клуба — наглядное подтверждение этого.

Андрей Свечников
Патрис Бержерон
Хоккей
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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Лучше только Овечкин? Малкин отметил юбилей
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Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 19 16 3 32
2 Каролина 19 10 9 24
3 Айлендерс 20 12 8 24
4 Рейнджерс 19 9 10 22
5 Питтсбург 19 9 10 21
6 Филадельфия 19 7 12 18
7 Вашингтон 20 7 13 17
8 Коламбус 18 7 11 15
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 19 17 2 34
2 Торонто 20 10 10 25
3 Тампа-Бэй 19 11 8 23
4 Детройт 18 9 9 22
5 Флорида 19 9 10 20
6 Монреаль 18 9 9 19
7 Баффало 18 7 11 14
8 Оттава 17 6 11 13
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 19 11 8 25
2 Виннипег 17 11 6 23
3 Колорадо 17 11 6 23
4 Сент-Луис 18 10 8 20
5 Нэшвилл 19 9 10 20
6 Миннесота 18 8 10 18
7 Чикаго 18 6 12 15
8 Аризона 17 6 11 14
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 19 14 5 29
2 Лос-Анджелес 21 11 10 24
3 Сиэтл 18 10 8 23
4 Калгари 18 9 9 20
5 Эдмонтон 19 10 9 20
6 Ванкувер 18 6 12 15
7 Сан-Хосе 20 6 14 15
8 Анахайм 19 5 14 11
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22.11 03:00
Нью-Джерси – Эдмонтон
 5 : 2
22.11 03:00
Тампа-Бэй – Бостон
 3 : 5
22.11 03:00
Филадельфия – Калгари
 2 : 5
22.11 03:30
Виннипег – Каролина
 4 : 3 ОТ
22.11 03:30
Торонто – Айлендерс
2 : 3 ОТ
22.11 04:00
Нэшвилл – Аризона
 4 : 3 Б
22.11 04:00
Сент-Луис – Анахайм
 3 : 1
22.11 04:30
Даллас – Колорадо
 2 : 3 Б
22.11 06:30
Ванкувер – Вегас
 - : -
22.11 06:30
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Коннор Макдэвид

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Каролина

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Бостон

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