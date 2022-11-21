Лучше только Овечкин? Малкин отметил юбилей

Вся статистика по достижениям Евгения.

Матч против «Чикаго» стал для Евгения Малкина 1000-м в регулярных чемпионатах НХЛ. Форвард «Питтсбурга», отметивший юбилей голом, стал восьмым российским игроком, которому удалось добраться до круглой отметки. Отечественный рекорд принадлежит Алексею Ковалеву (1316 матчей), правда, уже в нынешнем сезоне его почти наверняка обгонит занимающий пока что третье место Александр Овечкин.

Малкин — второй хоккеист «Питтсбурга», проведший в составе команды 1000 матчей. Ранее эту отметку преодолел только капитан «Пингвинов» Сидни Кросби, для которого матч с «Чикаго» стал 1127-м в карьере. По очкам, голам и передачам россиянин занимает третье место в истории команды, уступая только Кросби и великому Марио Лемье.

Джино оказался 37-м действующим игроком, которому покорилась отметка в 1000 матчей. При этом по набранным очкам он занимает четвертое место в лиге, уступая только Сидни Кросби, Александру Овечкину и Патрику Кейну. Любопытно, что из восьмерки лидеров команды по ходу длинной карьеры менял только Эрик Стаал, выступающий ныне в шестой для себя франшизе — «Флориде».