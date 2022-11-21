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Сегодня, 15:45

Лучше только Овечкин? Малкин отметил юбилей

Кирилл Бурдаков
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Евгений Малкин.
Фото USA Today Sports
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Вся статистика по достижениям Евгения.
Евгений Малкин. «Со временем он будет лучше Овечкина». 16 лет назад Малкин ворвался в НХЛ и установил суперрекорд

Матч против «Чикаго» стал для Евгения Малкина 1000-м в регулярных чемпионатах НХЛ. Форвард «Питтсбурга», отметивший юбилей голом, стал восьмым российским игроком, которому удалось добраться до круглой отметки. Отечественный рекорд принадлежит Алексею Ковалеву (1316 матчей), правда, уже в нынешнем сезоне его почти наверняка обгонит занимающий пока что третье место Александр Овечкин.

Российские игроки, проведшие 1000 матчей в НХЛ. Фото "СЭ"

Малкин — второй хоккеист «Питтсбурга», проведший в составе команды 1000 матчей. Ранее эту отметку преодолел только капитан «Пингвинов» Сидни Кросби, для которого матч с «Чикаго» стал 1127-м в карьере. По очкам, голам и передачам россиянин занимает третье место в истории команды, уступая только Кросби и великому Марио Лемье.

Лидеры по матчам за «Питтсбург». Фото "СЭ"

Джино оказался 37-м действующим игроком, которому покорилась отметка в 1000 матчей. При этом по набранным очкам он занимает четвертое место в лиге, уступая только Сидни Кросби, Александру Овечкину и Патрику Кейну. Любопытно, что из восьмерки лидеров команды по ходу длинной карьеры менял только Эрик Стаал, выступающий ныне в шестой для себя франшизе — «Флориде».

Лидеры по набранным очкам среди действующих игроков НХЛ. Фото "СЭ"
Евгений Малкин в&nbsp;матче &laquo;Питтсбурга&raquo; с &laquo;Чикаго&raquo; (5:3) на&nbsp;арене United Center. «Надеюсь, останусь здесь навсегда». Малкин сыграл 1000 матчей в НХЛ и не сдержал эмоций
Александр Овечкин
Евгений Малкин
Хоккей
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 18 15 3 30
2 Каролина 18 10 8 23
3 Айлендерс 19 11 8 22
4 Рейнджерс 19 9 10 22
5 Питтсбург 19 9 10 21
6 Филадельфия 18 7 11 18
7 Вашингтон 20 7 13 17
8 Коламбус 18 7 11 15
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 18 16 2 32
2 Торонто 19 10 9 24
3 Тампа-Бэй 18 11 7 23
4 Детройт 18 9 9 22
5 Флорида 19 9 10 20
6 Монреаль 18 9 9 19
7 Баффало 18 7 11 14
8 Оттава 17 6 11 13
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 18 11 7 24
2 Виннипег 16 10 6 21
3 Колорадо 16 10 6 21
4 Сент-Луис 17 9 8 18
5 Нэшвилл 18 8 10 18
6 Миннесота 18 8 10 18
7 Чикаго 18 6 12 15
8 Аризона 16 6 10 13
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 19 14 5 29
2 Лос-Анджелес 21 11 10 24
3 Сиэтл 18 10 8 23
4 Эдмонтон 18 10 8 20
5 Калгари 17 8 9 18
6 Ванкувер 18 6 12 15
7 Сан-Хосе 20 6 14 15
8 Анахайм 18 5 13 11
Результаты / календарь
11.11
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25.11
26.11
21.11 02:00
Коламбус – Флорида
 5 : 3
21.11 03:00
Чикаго – Питтсбург
 3 : 5
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Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 18 34
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 18 30
Эрик Карлссон

Эрик Карлссон

Сан-Хосе

 20 28
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 18 16
Бо Хорват

Бо Хорват

Ванкувер

 18 13
Андрей Свечников

Андрей Свечников

Каролина

 18 12
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 14 1.89
Коннор Хеллибак

Коннор Хеллибак

Виннипег

 13 2.07
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