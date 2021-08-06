Жена Прайса — о драфте расширения: «Убедила себя, что наш переезд в Сиэтл неизбежен»

Анджела Прайс, жена вратаря «Монреаля» Кэри Прайса, была убеждена, что «Сиэтл» выберет ее супруга на драфте расширения НХЛ 2021 года.

«Я убедила себя, что наш переезд в Сиэтл неизбежен. Дело дошло даже до этого. Поэтому я начала внутренне готовиться к нему и даже стала говорить на эту тему. На тот случай, если это произойдет.

Я очень негативно отнеслась к тому, что он отказался от пункта о невозможности обмена. Тогда еще ничего не было известно о ситуации с травмой. Его отказ был мотивирован исключительно травмой, поэтому его не защитили. И сейчас мне очень обидно слышать, когда люди говорят, что он хотел уйти из «Монреаля». Поэтому я обрадовалась, когда на следующий день было объявлено, что Кэри нужна операция. С другой стороны, агент Кэри позвонил и сказал, что в «Сиэтле» не обращают особого внимания на травму, и его все-таки могут выбрать.

Очень неприятно находиться в ситуации, когда твоя судьба зависит от того, чьи нервы окажутся крепче. Надеюсь, что мне больше никогда не придется пережить нечто подобное. Я очень сочувствую тем, кому довелось сталкиваться с этим в жизни», — написала жена Прайса в своем блоге.

33-летний вратарь в прошлом сезоне провел 25 матчей в регулярном чемпионате НХЛ (в среднем за матч пропускал 2,64 шайбы) и еще 22 в плей-офф (2,28).