НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Жена Малкина показала, что ей подарил хоккеист

01:07
Анна Кастерова и Евгений Малкин. Фото Elite Traveler
Анна Кастерова и Евгений Малкин. Фото Elite Traveler
Теги:

Анна Кастерова, супруга нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина, выложила новое видео в сториз своего Instagram. Она показала белые розы, которые ей подарил форвард.

Сезон в НХЛ приостановлен из-за пандемии коронавируса. По данным CSSE, в мире коронавирус подтвержден у 1 263 796 человек. Умерших — 69 082, выздоровевших — 258 588.

По данным Роспотребнадзора на день 5 апреля, в России — 5389 случаев заражения, 45 человек умерли, выздоровело — 355.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир