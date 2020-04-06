Жена Малкина показала, что ей подарил хоккеист

Анна Кастерова, супруга нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина, выложила новое видео в сториз своего Instagram. Она показала белые розы, которые ей подарил форвард.

Сезон в НХЛ приостановлен из-за пандемии коронавируса. По данным CSSE, в мире коронавирус подтвержден у 1 263 796 человек. Умерших — 69 082, выздоровевших — 258 588.

По данным Роспотребнадзора на день 5 апреля, в России — 5389 случаев заражения, 45 человек умерли, выздоровело — 355.