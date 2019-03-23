Здено Хара продлил контракт с "Бостоном"

Защитник "Бостона" Здено Хара продлил контракт с клубом на один сезон, информирует пресс-служба "Брюинз". Его зарплата составит 2 миллиона долларов. Кроме того, он может заработать еще 1,75 миллиона в качестве бонусов.

42-летний словак выступает за "Бостон" с сезона-2006/07. Также он играл за "Оттаву". Всего в НХЛ он провел 1637 матчей и набрал 701 очко.

В сезоне-2010/11 Хара завоевал Кубок Стэнли.