Защитник «Питтсбурга» Мэтсон выбыл на продолжительный срок из-за травмы

Защитник «Питтсбурга» Майкл Мэтсон получил травму «верхней части тела». Хоккеист выбыл на продолжительный срок, информирует TSN.

26-летний канадец подписал контракт с «Питтсбургом» перед началом нынешнего сезона. Он будет получать по 4,875 миллиона долларов в год до конца сезона-2025/26.

На старте регулярного чемпионата Мэтсон успел провести 2 матча, в которых не отметился результативными действиями и заработал показатель полезности «-1».