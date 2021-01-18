Защитник «Питтсбурга» Мэтсон выбыл на продолжительный срок из-за травмы
18:04
Защитник «Питтсбурга» Майкл Мэтсон получил травму «верхней части тела». Хоккеист выбыл на продолжительный срок, информирует TSN.
26-летний канадец подписал контракт с «Питтсбургом» перед началом нынешнего сезона. Он будет получать по 4,875 миллиона долларов в год до конца сезона-2025/26.
На старте регулярного чемпионата Мэтсон успел провести 2 матча, в которых не отметился результативными действиями и заработал показатель полезности «-1».
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