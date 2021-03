Шестеркин начнет матч против «Вашингтона» в запасе

Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин начнет в запасе матча регулярного сезона НХЛ против «Вашингтона», сообщает клубная пресс-служба 28 марта. Место в воротах займет Кит Кинкейд.

Также на скамейке может присутствовать главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн, который сдал отрицательный тест на коронавирус.

#NYR pregame updates:



-Kinkaid in net; Shesterkin backing up

-Di Giuseppe is in following last night's trade

-Coach Quinn is cleared + will be behind bench

-Assistants on bench: Martin + Knoblauch

-Coach Oliver remains in COVID protocol pic.twitter.com/xglgqTWPdc