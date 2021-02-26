Загидулин стал 10-м российским вратарем в этом сезоне НХЛ

Российский вратарь Артем Загидулин дебютировал за «Калгари» в матче регулярного сезона НХЛ против «Оттавы» (1:6).

25-летний россиянин в середине второго периода встречи регулярного чемпионата против «Оттавы» заменил Дэвида Риттича. На тот момент счет был 4:1 в пользу «Сенаторз».

Загидулин стал десятым российским вратарем, который вышел на лед в нынешнем сезоне.