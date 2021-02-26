НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Загидулин стал 10-м российским вратарем в этом сезоне НХЛ

08:48
Артем Загидулин. Фото Twitter
Артем Загидулин. Фото Twitter
Теги:

Российский вратарь Артем Загидулин дебютировал за «Калгари» в матче регулярного сезона НХЛ против «Оттавы» (1:6).

25-летний россиянин в середине второго периода встречи регулярного чемпионата против «Оттавы» заменил Дэвида Риттича. На тот момент счет был 4:1 в пользу «Сенаторз».

Загидулин стал десятым российским вратарем, который вышел на лед в нынешнем сезоне.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир