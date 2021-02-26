Загидулин стал 10-м российским вратарем в этом сезоне НХЛ
08:48
Российский вратарь Артем Загидулин дебютировал за «Калгари» в матче регулярного сезона НХЛ против «Оттавы» (1:6).
25-летний россиянин в середине второго периода встречи регулярного чемпионата против «Оттавы» заменил Дэвида Риттича. На тот момент счет был 4:1 в пользу «Сенаторз».
Загидулин стал десятым российским вратарем, который вышел на лед в нынешнем сезоне.
Zagidulin in for Rittich. NHL Debut time. #Flames #Sens pic.twitter.com/wozb9bPPcS— Alex Metzger (@nhlsensandstuff) February 26, 2021
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