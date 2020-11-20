Задоров: «Защитник выходит на пик в 28-29 лет»

Защитник «Чикаго» Никита Задоров заявил, что рассчитывает получить в новой команде более значимую роль, чем в «Колорадо».

— Когда я вижу, что тренер доверяет мне, когда меня выпускают против лучших игроков соперника, то мне это добавляет сил, — цитирует Задорова The Athletic. — Я получаю от этого искренне удовольствие.

Я все еще считаю себя молодым игроком. Защитник выходит на пик в 28-29 лет.