Задоров признан второй звездой матча «Виннипег» — «Калгари»
Пресс-служба НХЛ назвала трех лучших игроков матча регулярного чемпионата «Виннипег» — «Калгари» (1:3).
Второй звездой встречи признан российский защитник «Флэймз» Никита Задоров. Он забросил одну шайбу и сделал голевую передачу. Возглавил тройку его одноклубник Якоб Маркстрем, который отразил 34 из 35 бросков по своим воротам.
Третьей звездой стал форвард Кайл Коннор, забросивший единственную шайбу «Джетс».
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|39
|39
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|И
|В
|П
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|1
|Колорадо
|76
|46
|30
|98
|2
|Даллас
|77
|42
|35
|98
|3
|Миннесота
|77
|44
|33
|98
|4
|Виннипег
|78
|43
|35
|89
|5
|Нэшвилл
|77
|39
|38
|86
|6
|Сент-Луис
|78
|36
|42
|79
|7
|Аризона
|78
|27
|51
|67
|8
|Чикаго
|77
|25
|52
|56
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|78
|48
|30
|104
|2
|Эдмонтон
|78
|46
|32
|101
|3
|Лос-Анджелес
|78
|45
|33
|100
|4
|Сиэтл
|77
|43
|34
|94
|5
|Калгари
|79
|37
|42
|89
|6
|Ванкувер
|77
|34
|43
|75
|7
|Сан-Хосе
|77
|22
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|8
|Анахайм
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Результаты / календарь
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11.04
|6.04
|02:30
|
Рейнджерс – Тампа-Бэй
|6 : 3
|6.04
|02:30
|
Виннипег – Калгари
|1 : 3
|6.04
|05:00
|
Анахайм – Эдмонтон
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|78
|147
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|76
|123
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|77
|106
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|78
|62
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|77
|56
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|76
|51
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|47
|1.90
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|36
|2.00
|
|
Антти Раанта
Каролина
|25
|2.20
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