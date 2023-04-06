Задоров признан второй звездой матча «Виннипег» — «Калгари»

Пресс-служба НХЛ назвала трех лучших игроков матча регулярного чемпионата «Виннипег» — «Калгари» (1:3).

Второй звездой встречи признан российский защитник «Флэймз» Никита Задоров. Он забросил одну шайбу и сделал голевую передачу. Возглавил тройку его одноклубник Якоб Маркстрем, который отразил 34 из 35 бросков по своим воротам.

Третьей звездой стал форвард Кайл Коннор, забросивший единственную шайбу «Джетс».