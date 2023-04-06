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Сегодня, 05:58

Задоров признан второй звездой матча «Виннипег» — «Калгари»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Никита Задоров.
Фото USA Today Sports

Пресс-служба НХЛ назвала трех лучших игроков матча регулярного чемпионата «Виннипег» — «Калгари» (1:3).

Второй звездой встречи признан российский защитник «Флэймз» Никита Задоров. Он забросил одну шайбу и сделал голевую передачу. Возглавил тройку его одноклубник Якоб Маркстрем, который отразил 34 из 35 бросков по своим воротам.

Третьей звездой стал форвард Кайл Коннор, забросивший единственную шайбу «Джетс».

Никита Задоров
Хоккей
НХЛ
ХК Виннипег Джетс
ХК Калгари Флэймз
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НХЛ: «Рейнджерс» обыграли «Тампу» и другие матчи 6 апреля
Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 77 50 27 109
2 Нью-Джерси 78 49 29 106
3 Рейнджерс 78 46 32 103
4 Айлендерс 78 39 39 87
5 Питтсбург 78 38 40 86
6 Вашингтон 77 34 43 77
7 Филадельфия 77 29 48 71
8 Коламбус 77 24 53 56
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 77 60 17 125
2 Торонто 77 46 31 102
3 Тампа-Бэй 78 45 33 96
4 Флорида 78 40 38 87
5 Баффало 76 37 39 81
6 Оттава 78 37 41 81
7 Детройт 77 35 42 79
8 Монреаль 78 30 48 66
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 76 46 30 98
2 Даллас 77 42 35 98
3 Миннесота 77 44 33 98
4 Виннипег 78 43 35 89
5 Нэшвилл 77 39 38 86
6 Сент-Луис 78 36 42 79
7 Аризона 78 27 51 67
8 Чикаго 77 25 52 56
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 78 48 30 104
2 Эдмонтон 78 46 32 101
3 Лос-Анджелес 78 45 33 100
4 Сиэтл 77 43 34 94
5 Калгари 79 37 42 89
6 Ванкувер 77 34 43 75
7 Сан-Хосе 77 22 55 60
8 Анахайм 77 23 54 56
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6.04 02:30
Рейнджерс – Тампа-Бэй
 6 : 3
6.04 02:30
Виннипег – Калгари
 1 : 3
6.04 05:00
Анахайм – Эдмонтон
 - : -
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Леон Драйзайтль

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Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

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И Г
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Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

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Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 76 51
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Линус Ульмарк

Бостон

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