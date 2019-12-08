Задоров остановил лучшего снайпера сезона. Очередной яркий силовой прием россиянина
10:32
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо» победил «Бостон» со счетом 4:1. В этой встрече не смог отличиться лучший снайпер нынешнего регулярного чемпионата Давид Пастрняк.
Более того, чех попал под жесткий силовой прием в исполнении Никиты Задорова. Российский защитник «Эвеланш» припечатал соперника к борту и отобрал у него шайбу.
Как приручить Пастрняка: объясняет Никита Задоров. pic.twitter.com/99n7nCExmZ— sports_centre (@sportscentre9) December 8, 2019
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