Юрист заявил о наличии у Малкина американского гражданства

Юрист Дмитрий Мачихин заявил, что у форварда «Питтсбурга» и сборной России Евгения Малкина есть гражданство США.

— Имя Малкина всплыло, когда мы готовили пакет документов, собирали стандартную информацию, задавали вопросы о бенефициарах и их гражданстве, — цитирует юриста Sports.ru. — Эти вопросы вызвали у Тихонова и Полуляхова (партнеров Малкина по бизнесу — прим. «СЭ») напряжение: стали шептаться, а потом сказали, что в проекте есть гражданин США. Узнал я об этом, только когда пришел загранпаспорт Малкина. Сам он вообще ни разу не появлялся в нашем офисе. Только Денис и Антон — все решения принимались ими и от его имени.

33-летний Евгений Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года. Вместе с командой он трижды выиграл Кубок Стэнли. Двукратный чемпион мира в составе сборной России.

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