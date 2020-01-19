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Якуб Врана: «У Овечкина лучший бросок, который я когда-либо видел»

04:20
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Нападающий «Вашингтона» Якуб Врана поделился мнением о капитане команды Александре Овечкине. В матче с «Айлендерс» (6:4) он оформил хет-трик и вышел на девятое место в истории лиги по голам.

— Это невероятно, что-то особенное, — цитирует чешского форварда официальный сайт лиги. — Очень приятно видеть, как он бьет эти рекорды. У него особой бросок. Лучший бросок, который я когда-либо видел. Очень рад за него.

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