Якуб Врана: «У Овечкина лучший бросок, который я когда-либо видел»

Нападающий «Вашингтона» Якуб Врана поделился мнением о капитане команды Александре Овечкине. В матче с «Айлендерс» (6:4) он оформил хет-трик и вышел на девятое место в истории лиги по голам.

— Это невероятно, что-то особенное, — цитирует чешского форварда официальный сайт лиги. — Очень приятно видеть, как он бьет эти рекорды. У него особой бросок. Лучший бросок, который я когда-либо видел. Очень рад за него.