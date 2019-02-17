Ягодицы из стали. Жена Ковальчука рассказала, как добивается идеальной фигуры

Супруга российского нападающего "Лос-Анджелеса" Ильи Ковальчука​ Николь опубликовала в своем Инстаграме новую фотографию с подробным расписанием своих тренировок на неделе.

Николь тренируется шесть раз в неделю. Четыре дня приходятся на силовые упражнения, где прорабатываются все основные мышцы ног, рук и спины. Упражнения на пресс девушка делает один-два раза в неделю. Кроме того, супруга Ковальчука занимается боксом.

Ранее Николь опубликовала видео с тренировок в спортзале. Девушка выполняла приседания с гирей и делала прыжки с противовесом.

Напомним, что супруги воспитывают четырех детей.