Ягодицы из стали. Жена Ковальчука рассказала, как добивается идеальной фигуры

Супруга российского нападающего "Лос-Анджелеса" Ильи Ковальчука Николь опубликовала в своем Инстаграме новую фотографию с подробным расписанием своих тренировок на неделе.
Николь тренируется шесть раз в неделю. Четыре дня приходятся на силовые упражнения, где прорабатываются все основные мышцы ног, рук и спины. Упражнения на пресс девушка делает один-два раза в неделю. Кроме того, супруга Ковальчука занимается боксом.
Ранее Николь опубликовала видео с тренировок в спортзале. Девушка выполняла приседания с гирей и делала прыжки с противовесом.
Напомним, что супруги воспитывают четырех детей.
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