Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин высказался по поводу своего 700-го гола в НХЛ. Россиянин забросил юбилейную шайбу в матче против «Нью-Джерси» 2:3.

700-ю шайбу Овечкин забросил в своем 1144-м матче в карьере. Кроме него, рубеж в 700 шайб преодолели семь человек. Это Уэйн Гретцки (894 гола), Горди Хоу (801), Яромир Ягр (766), Бретт Халл (741), Марсель Дионн (731), Фил Эспозито (717) и Майк Гартнер (708).

— Это очень хорошая компания, я рад быть в ней, — цитирует россиянина официальный сайт НХЛ. — Но мы должны концентрироваться на других вещах, и сейчас нам важно набирать очки. Завтра нам предстоит большой матч с «Питтсбургом». Гол? Был довольно хороший пас (от Евгения Кузнецова — прим. «СЭ»), и я попал в сетку. Шайба задела штангу и зашла в ворота. Это уже в прошлом, двигаемся дальше.

34-летний россиянин сравнял счет в матче регулярного чемпионата с «Нью-Джерси» в начале третьего периода — счет стал 2:2. Форвард отличился с передач Евгения Кузнецова и Ника Дженсена.

Овечкин стал восьмым игроком лиги, которому покорился этот рубеж. С этим достижением капитана «Кэпиталз» поздравила вся команда.

Теперь на его счету 1270 (700+570) очков в 1144-х играх регулярного чемпионата. Овечкин проводит 15-й сезон в НХЛ.