Вратарь «Торонто» установил рекорд НХЛ по количеству побед подряд со старта сезона

Вратарь «Торонто» Джек Кэмпбелл установил рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по количеству побед подряд со старта сезона, сообщает пресс-служба НХЛ в Twitter.

Победа над «Оттавой» (6:5) в матче регулярного чемпионата стала для 29-летнего Кэмпбелла 11-й кряду с начала сезона. Он побил рекорд лиги, ранее принадлежавший голкиперу «Монреаля» Кэри Прайсу (10 побед подряд).

Jack Campbell improved to 11-0-0 through his first 11 appearances and helped the @MapleLeafs extend the NHL's longest active point streak to 10 games (9-0-1). #NHLStats pic.twitter.com/xea4egkwIT — NHL Public Relations (@PR_NHL) April 11, 202

В текущем сезоне Кэмпбелл принял участие в 11 матчах, одержал 11 побед и оформил два шатаута, отражая в среднем 94,4% бросков.