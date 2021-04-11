Вратарь «Торонто» установил рекорд НХЛ по количеству побед подряд со старта сезона
13:40
Вратарь «Торонто» Джек Кэмпбелл установил рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по количеству побед подряд со старта сезона, сообщает пресс-служба НХЛ в Twitter.
Победа над «Оттавой» (6:5) в матче регулярного чемпионата стала для 29-летнего Кэмпбелла 11-й кряду с начала сезона. Он побил рекорд лиги, ранее принадлежавший голкиперу «Монреаля» Кэри Прайсу (10 побед подряд).
В текущем сезоне Кэмпбелл принял участие в 11 матчах, одержал 11 побед и оформил два шатаута, отражая в среднем 94,4% бросков.
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