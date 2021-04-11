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Василевский стал второй звездой дня в НХЛ

10:14
Андрей Василевский. Фото nhl.com
Андрей Василевский. Фото nhl.com
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Официальный сайт НХЛ 11 апреля объявил лучших хоккеистов по итогам игрового дня.

Третьей звездой стал нападающий «Сент-Луиса» Майк Хоффман, который сделал дубль в матче регулярного чемпионата против «Миннесоты» (3:2 ОТ).

Вторая звезда дня — российский вратрь «Тампы» Андрей Василевский, отразивший 36 из 36 бросков в игре против «Нэшвилла» (3:0).

Первой звездой дня признан форвард «Торонто» Остон Мэттьюс, на счету которого 3 гола и 1 результативная передача в матче против «Оттавы» (6:5).

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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