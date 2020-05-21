Возможная сетка турнира при формате плей-офф с 24 командами

Национальная хоккейная лига близка к утверждению регламента плей-офф сезона-2019/20. В нем планируется участие 24 команд, по 4 лидера каждой конференции получат статус «сеянных» и пройдут сразу в следующий раунд, сообщает TSN.

Планируется проведение турнира среди команд, занимающих места с 5-го по 12-е в каждой конференции. Сообщается, что сеянные команды также проведут отдельный «разогревочный турнир».

По текущему положению в таблице в число сеянных входят «Бостон», «Тампа-Бэй», «Вашингтон» и «Филадельфия» в Восточной конференции. В Западной — «Сент-Луис», «Колорадо», «Вегас» и «Даллас».