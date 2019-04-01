Владимир Тарасенко: "Кучеров проводит очень хороший сезон"

Российский нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко в интервью "Известиям" отметил, что форвард "Тампа-Бэй" Никита Кучеров проводит очень хороший сезон.

– Можете назвать лучшего нападающего в НХЛ​ в нынешнем сезоне?

– Никита Кучеров проводит очень хороший сезон. Судя по тем хайлайтам матчей "Тампы", которые я смотрел, ее игроки просто здорово взаимодействуют между собой. И Никита отлично играет на команду. Мне удалось с ним поговорить в Сент-Луисе, когда "Тампа" приезжала к нам на матч. Кучеров – очень хороший парень. Хочется пожелать ему удачи.