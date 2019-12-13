Владелец «Вашингтона» заявил, что клуб хочет провести матч в России

Владелец «Вашингтона» Тед Леонсис заявил, что клуб готов провести вынесенный матч регулярного чемпионата НХЛ в России и готов добиваться этого права.

— Такой вариант предложил Александр Овечкин, — цитирует Леонсиса The Washington Post. — Он всегда делал все, о чем мы его просили. И теперь мы должны поддержать его.

Если сможем добиться разрешения, то готовы играть в России. Посмотрим, что решит лига и смогут ли договориться Россия и США. Но мы считаем, что такой матч пошел бы на пользу НХЛ.

У нас в команде играет много российских хоккеистов. И некоторые предлагают провести матч с «Сент-Луисом». Ведь у «Блюз» есть Владимир Тарасенко.

Сам я никогда не был прежде в России, так что с удовольствием съездил бы. Если получим разрешение, то сделаем все, что в наших силах, чтобы организовать матч. Но сейчас все находится в руках лиги.

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