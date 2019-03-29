"Виннипег" проиграл "Айлендерс"

"Виннипег" на своем льду проиграл "Айлендерс" в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:5). Для "Джетс" это второе кряду поражение.

Российский защитник "Виннипега" Дмитрий Куликов очков не набрал.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Виннипег" - "Айлендерс" - 4:5 (2:1, 1:1, 1:3)

Голы: Лаури - 10 (Танев, Болье), 0:13 - 1:0. Лаури - 11 (Трауба, Танев), 6:11 - 2:0. Барзал - 18 (Эберле), 10:19 - 2:1. Танев - 14 (Болье, Лаури), 23:46 - 3:1. Ли - 28 (бол., Пулок, Бэйли), 26:06 - 3:2. Шайфли - 36 (бол., Трауба, Уилер), 46:46 - 4:2. Эберле - 16 (Пулок, Пелеч), 47:49 - 4:3. Сизикас - 20 (Бовилье, Пулок), 58:14 - 4:4. Эберле - 17 (Барзал, Ли), 58:47 - 4:5.

Вратари: Хеллебайк (59:30) - Ленер.

Штраф: 8 - 8.

Броски: 37 (18+8+11) - 44 (12+20+12).

Наши: Куликов (19.29/0/-2) - -.

29 марта. Виннипег. Bell MTS Place.