«Коламбус» изучает варианты обмена нападающего Пьера-Люка Дюбуа. Основные претенденты на центрфорварда — «Виннипег» и «Анахайм», сообщает в Twitter журналист Пьер ЛеБрюн.

В матче против «Тампы» Дюбуа провел на льду всего 3 минуты 55 секунд, после чего главный тренер команды Джон Торторелла решил больше не выпускать игрока на лед.

Ранее стало известно, что Дюбуа хочет покинуть клуб. В этом сезоне в его активе один гол в пяти матчах при полезности «-2».