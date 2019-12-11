«Вегас» в первом матче после дисквалификации Зыкова победил «Чикаго»

«Вегас» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Чикаго» — 5:1. 2 (1+1) очка в составе хозяев набрал Райлли Смит.

Российский нападающий «Вегаса» Валентин Зыков провел первую игру после 20-матчевой дисквалификации. На его счету показатель полезности «+1», 2 броска в створ, 2 минуты штрафа и 4 силовых приема за 15.35 на льду.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Чикаго» — 5:1 (0:0, 3:0, 2:1)

Голы: Смит — 13 (бол., Шмидт, Хэйг), 27:27 — 1:0. Энгелланд — 1 (Так), 31:24 — 2:0. Карлссон — 9 (мен., Смит), 39:16 — 3:0. Пачоретти — 11 (Стоун), 43:17 — 4:0. Ривз — 3 (Штястны, Каррье), 52:59 — 5:0. Кубалик — 8 (бол., Нюландер, Боквист), 59:33 — 5:1.

Вратари: Флери — Кроуфорд (58:00 — 58:10).

Штраф: 8 — 4.

Броски: 37 (12+16+9) — 29 (12+8+9).

Наши: Зыков (15.35/2/+1) — -.

11 декабря. Парадайс. T-Mobile Arena.

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