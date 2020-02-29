«Вегас» обыграл «Баффало» и продлил победную серию до восьми матчей

«Вегас» одержал победу над «Баффало» со счетом 4:2 в матче регулярного чемпионата НХЛ. «Рыцари» продлили победную серию до восьми матчей кряду, в то время как «Сэйбрз» уступили во второй раз подряд.

В составе «Баффало» дебютную шайбу после обмена забросил форвард Доминик Кахун, также забил форвард Джефф Скиннер. У «Вегаса» отличились Николас Рой и Вильям Карлссон, дубль на счету Рейлли Смита. Свой первый матч за «Голден Найтс» провел голкипер Роберт Ленер.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Баффало» — 4:2 (1:1, 0:0, 3:1)