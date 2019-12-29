«Вегас» обыграл «Аризону», Стоун сделал дубль

«Вегас» выиграл у «Аризоны» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ. В составе победителей дубль сделал Марк Стоун. Также отличились Чендлер Стивенсон и Пол Штястны. У гостей забил Михаэль Грабнер.

«Вегас» набрал 48 очков и занимает третье место на Западе. У «Аризоны» 46 очков и пятая позиция.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Аризона» — 4:1 (2:1, 2:0, 0:0)

Голы: Стоун — 14 (бол., Так, Пачоретти), 9:05 — 1:0. Грабнер — 8 (Экман-Ларссон, Гарлэнд), 13:31 — 1:1. Стоун — 15 (Пачоретти, Теодор), 15:06 — 2:1. Стивенсон — 7 (бол., Теодор), 20:12 — 3:1. Штястны — 10 (Маршессо, Теодор), 21:54 — 4:1.

Вратари: Флери — Раанта (Хилл, 21:54).

Штраф: 15 — 11.

Броски: 36 (13+12+11) — 28 (11+9+8).

Наши: — - Любушкин (17.14/0/0).

29 декабря. Парадайс. T-Mobile Arena.