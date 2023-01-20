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Сегодня, 07:57

Кузнецов вышел на шестое место по передачам за «Вашингтон»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов сделал две результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Аризоны» (4:0).

Таким образом, теперь у 30-летнего россиянина 377 ассистов за «Кэпиталз». По этому показателю он вышел на шестое место в истории франшизы, опередив Дейла Хантера (375).

В текущем сезоне Кузнецов провел 47 матчей, в которых набрал 39 (6+33) очков.

Евгений Кузнецов (хоккей)
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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