Кузнецов вышел на шестое место по передачам за «Вашингтон»
Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов сделал две результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Аризоны» (4:0).
Таким образом, теперь у 30-летнего россиянина 377 ассистов за «Кэпиталз». По этому показателю он вышел на шестое место в истории франшизы, опередив Дейла Хантера (375).
В текущем сезоне Кузнецов провел 47 матчей, в которых набрал 39 (6+33) очков.
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|20.01
|03:00
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Каролина – Миннесота
|5 : 2
|20.01
|03:00
|
Коламбус – Анахайм
|3 : 5
|20.01
|03:00
|
Монреаль – Флорида
|2 : 6
|20.01
|03:00
|
Рейнджерс – Бостон
|1 : 3
|20.01
|03:00
|
Торонто – Виннипег
|4 : 1
|20.01
|03:00
|
Филадельфия – Чикаго
|1 : 4
|20.01
|03:30
|
Баффало – Айлендерс
|3 : 2 ОТ
|20.01
|04:00
|
Сент-Луис – Нэшвилл
|5 : 2
|20.01
|05:00
|
Аризона – Вашингтон
|0 : 4
|20.01
|05:00
|
Эдмонтон – Тампа-Бэй
|5 : 3
|20.01
|06:00
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Вегас – Детройт
|- : -
|20.01
|06:00
|
Сиэтл – Нью-Джерси
|- : -
|20.01
|06:30
|
Лос-Анджелес – Даллас
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