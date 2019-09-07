Василевский считает, что «Тампа» в минувшем сезоне расслабилась и не была готова к плей-офф

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский рассказал о настрое команды на новый сезон.

Напомним, что 25-летний голкипер подписал новый контракт с командой на 8 лет. Его годовой оклад составит 9,5 миллиона долларов.

— Мы очень хотим победить, — приводит русскоязычная версия официального сайта НХЛ слова Василевского. — Ребята настроены и готовы показать всем, что мы понимаем, какие задачи стоят перед нами. Думаю, что мы почувствовали себя слишком комфортно. Легко играть, когда все получается, когда чувствуешь себя комфортно. Мы завоевали Президентский кубок игр за десять до окончания чемпионата. Наверно, мы решили, что если у нас все получается в чемпионате, то и в плей-офф с нами все будет в порядке. Но в плей-офф другая игра. Думаю, что мы расслабились и не были готовы к плей-офф.

Многие играли хорошо, но в плей-офф мы выступили слабо. Мне вручили приз. Это здорово, так? Индивидуальные призы — это замечательно. Но они не могут сравниться с главной задачей. В лиге играют замечательные хоккеисты, а не только вратари. На льду находятся и другие игроки. Они делают свое дело, так? Не получится стать замечательным вратарем без отличной команды. Я так считаю. Все должны собраться, чтобы успешно провести несколько сезонов подряд.