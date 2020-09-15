«Вашингтон» сообщил о назначении Лавиолетта главным тренером

«Вашингтон» на официальном сайте сообщил о назначении Питера Лавиолетта на пост нового главного тренера команды. 55-летний специалист стал 18-м тренером в истории клуба.

OFFICIAL | The 19th head coach in Washington Capitals history will be Peter Laviolette



Full Details: https://t.co/TDfdXi9zbz#ALLCAPS pic.twitter.com/yaJr15oGsX — Washington Capitals (@Capitals) September 15, 2020

Ранее стало известно, что соглашение будет рассчитано на три года. Зарплата специалиста составит 4 миллиона евро за сезон.

Лавиоллет покинул «Нэшвилл» в январе. Он работал в клубе с 2014 года.

В 2017 году тренер вывел «Предаторз» в финал Кубка Стэнли, где проиграл «Питтсбургу» в серии со счетом 2-4. В сезоне-2017/18 «Хищники» завоевали Президентский кубок, одержав 53 победы в регулярном чемпионате НХЛ.