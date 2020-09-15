«Вашингтон» сообщил о назначении Лавиолетта главным тренером
16:33
«Вашингтон» на официальном сайте сообщил о назначении Питера Лавиолетта на пост нового главного тренера команды. 55-летний специалист стал 18-м тренером в истории клуба.
Ранее стало известно, что соглашение будет рассчитано на три года. Зарплата специалиста составит 4 миллиона евро за сезон.
Лавиоллет покинул «Нэшвилл» в январе. Он работал в клубе с 2014 года.
В 2017 году тренер вывел «Предаторз» в финал Кубка Стэнли, где проиграл «Питтсбургу» в серии со счетом 2-4. В сезоне-2017/18 «Хищники» завоевали Президентский кубок, одержав 53 победы в регулярном чемпионате НХЛ.