«Вашингтон» победил «Анахайм», Кузнецов забросил шайбу

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ в гостях победил «Анахайм» со счетом 3:2. Победный гол забил Якуб Врана.

В составе «Кэпиталз» также отличился российский нападающий Евгений Кузнецов.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Анахайм» — «Вашингтон» — 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)

Голы: Бойд — 2 (Хагелин, Орлов), 9:00 — 0:1. Кузнецов — 12 (бол., Карлсон, Врана), 25:10 — 0:2. Гецлаф — 10 (Терри), 37:03 — 1:2. Хенрик — 9 (Гецлаф, Каше), 40:45 — 2:2. Врана — 15, 41:37 — 2:3.

Вратари: Миллер (58:04) — Холтби.

Штраф: 38 — 28.

Броски: 29 (14+8+7) — 36 (12+15+9).

Наши: — - Кузнецов (17.01/3/0), Овечкин (17.28/5/0), Орлов (22.43/2/0).

7 декабря. Анахайм. Honda Center.