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«Вашингтон» — «Филадельфия»: где покажут трансляцию матча НХЛ

19:00
Александр Овечкин. Фото USA Today Sports
Александр Овечкин. Фото USA Today Sports
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7 февраля «Вашингтон» дома сыграет с «Филадельфией» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча начнется в 20.00 (мск).

«Кэпиталз» занимают третье место в турнирной таблице Восточного дивизиона с 15 баллами. «Флайерз» располагаются на второй строчке с 16 очками.

Российские хоккеисты «Вашингтона» Евгений Кузнецов и Илья Самсонов не примут участие в игре, так как находятся на карантине из-за коронавируса.

Следить за трансляцией матча «Вашингтон» — «Филадельфия» можно на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале «Матч ТВ».

Видеотрансляция матча «Вашингтон» — «Филадельфия»

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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