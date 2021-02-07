Кузнецов и Самсонов начали тренировки. Игроки все еще остаются в COVID-протоколе НХЛ

Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт рассказал, что голкипер Илья Самсонов и нападающий Евгений Кузнецов начали тренировки. Однако российские хоккеисты еще не исключены из COVID-протокола НХЛ, так что не могу принимать участие в матчах, пишет в Twitter журналист Том Гулитти.

Российские хоккеисты «Вашингтона» Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов были отправлены на карантин 21 января и должны были пропустить как минимум четыре матча регулярного чемпионата НХЛ. Лига включила их в список игроков, недоступных для участия в матчах и тренировках команды из-за нарушения протокола защиты от коронавируса.

Овечкин и Орлов уже вернулись в основной состав.