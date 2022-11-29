Белорусский нападающий «Нью-Джерси» Егор Шарангович признан третьей звездой дня в НХЛ.

Форвард отличился дублем в ворота «Рейнджерс» (5:3) в матче регулярного чемпионата.

Второй звездой дня признали нападающего «Эдмонтона» Коннора Макдэвида, который забил гол и отдал две передачи в матче с «Флоридой» (4:3 ОТ).

Первой звездой дня признан Стивен Стэмкос, который голом в овертайме принес «Тампе» победу над «Баффало». Для Стэмкоса это 13-й гол в овертайме в карьере.